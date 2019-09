CorSport - Il Napoli che Ancelotti sta inseguendo emerge nella ripresa! Se per caso dovesse venire un sospetto...

Notizie calcio Napoli - Il Napoli che Ancelotti sta inseguendo emerge nella ripresa, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Quando s’accorcia per allungarsi, quando Elmas strapazza la mediana e se ne va tra le linee, quando Zielinski entra nella partita compiutamente, lui con Fabian, e non ci sono più confronti, ma solo superiorità estrema. E se per caso al San Paolo dovesse venire il sospetto che certe partite, nella loro sciccosa modernità, vadano chiuse, c’è sempre Mertens che sa come si fa per togliersi la paura da dosso e il destino che sul destro provvede a far deviare a Ferrari un pallone un po’ birbante”