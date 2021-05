CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport distrugge Gattuso nelle pagelle post Napoli-Verona. Per l'allenatore c'è un 4 come votazione: "Come ai tempi del Milan: fuori dalla Champions per un punto. Già, ma questa volta è anche peggio: fallisce l'occasione a porta vuota. Squadra oberata dalla tensione, a tratti fantasma: sembrava che in orbita dovesse andare il Verona. Avrebbe voluto salutare da trionfatore e invece lascia Napoli da sconfitto"