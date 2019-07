CorSport - Contatti Pépé-Malcuit per l'eventuale destinazione Napoli. Intanto Ancelotti non smette di pensare a Lozano

Ultimissime Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la squadra che pare sia più vicina all'acquisto di Pépé è il Manchester United, anche se l'interesse del Napoli sembra essere vivo.

Pepè-Napoli

Pépé, ex compagno di Kevin Malcuit al Lilla, ha già parlato con l'azzurro della possibilità di arrivare al Napoli. L'affare si sta sviluppando su una base di 60 milioni più il cartellino di Adam Ounas. Su Pépé restano vigili anche il PSG ed l'Arsenal. Invece, per Hirving Lozano, Carlo Ancelotti non ha ancora perso le speranze ed il suo nome è stato fatto più volte nel ritiro di Dimaro-Folgarida.