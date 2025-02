Corsa scudetto col Napoli: da Milano sottolineano un dato amaro sull’Inter

Ultimissime Calcio Napoli: sospiro di sollievo per gli azzurri grazie al risultato di Torino. La Juventus stende 1-0 l’Inter e la squadra di Antonio Conte resta così in vetta a +2, nonostante la beffa nel finale all’Olimpico col gol del pareggio biancoceleste.

Il Corriere della Sera, invece, riporta un dato amaro sui nerazzurri:

E deve fare i conti anche con un altro dato, forse più importante: l’Inter più vecchia degli ultimi trent’anni (30 anni e 304 giorni di media) ha perso proprio contro la Juve più giovane (25 anni e 8 giorni). Un dato, per una squadra che non è ancora mai stata in vetta da sola, da non sottovalutare. Come il bilancio negli scontri diretti. Molto deludente. Con Napoli e Atalanta dietro l’angolo.