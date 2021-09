Napoli calcio - Durante Udinese-Napoli si sono sentiti i soliti cori di discriminazione territoriale verso i napoletani. L'edizione odierna di Gazzetta scrive a riguardo: "La speranza è che adesso non comincino i processi: contro questo Napoli c’era ben poco da fare. Un’altra speranza è che, da domani, i cori offensivi, con riferimento al fuoco e al sapone, smettano definitivamente. Non se ne può più, per favore".