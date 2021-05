CdM - Fiorentina-Napoli, dopo il 2018 tornano paura e preoccupazione per l’obiettivo Champions? Soprattutto tra i tifosi

Fiorentina-Napoli, torna la paura e la preoccupazione per l’obiettivo Champions che può sfuggire? Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"In verità, soprattutto tra i tifosi. Perché ci sono delle somiglianze con quella sfida del 29 aprile del 2018 che sancì con un secco 3-0 in favore dei viola il tracollo del Napoli e l’addio allo scudetto. Gli azzurri giocarono di domenica, proprio come faranno questa volta (solo alle 12.30) e la Juventus giocherà come allora di sabato in casa, mentre tre anni fa in trasferta. I ricordi, inevitabilmente, andranno al Franchi a quella maledetta partita che gli azzurri, secondo Sarri, «persero in albergo»"