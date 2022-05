CdM - De Laurentiis è tornato a Castel Volturno: c'è il terzo posto da difendere, il motivo

Napoli - Arrivano le ultime dal Corriere del Mezzogiorno sulle scelte di Aurelio De Laurentiis che non partirà con la squadra per Torino. Il patron azzurro torna a Castel Volturno perché c'è il terzo posto da difendere.

De Laurentiis è tornato a Castel Volturno, dove ha trascorso la scorsa settimana prima di Napoli-Sassuolo e della conquista della qualificazione alla Champions League. Ha dedicato la giornata al Napoli, finendo a cena ieri sera con la squadra. L’obiettivo di continuare il percorso post Empoli, nel segno dell’armonia ritrovata dopo la tempesta del Castellani.

C’è il terzo posto da difendere che vale 3-4 milioni in più e la soddisfazione di non subire il sorpasso della Juventus, il Napoli non chiude un campionato davanti ai bianconeri da undici anni.