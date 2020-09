CdM - De Laurentiis, febbre a 38.5 solo dopo l'incontro in Lega! Un dirigente azzurro positivo al Covid-19 venerdì scorso

Ultime notizie calcio Napoli - Ha fatto scalpore, oltre a sollevare tante polemiche, la notizia di ieri della positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus, ancor di più tenendo conto della sua presenza in Lega il giorno prima dell'esito del tampone, per di più senza mascherina. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il patron azzurro ha iniziato a sviluppare i primi sintomi al rientro a Napoli dopo il meeting in Lega, con la febbre a 38.5. Altro aspetto però da tenere in considerazione e non di poco conto è il seguente: un dirigente del suo staff già venerdì scorso nel ritiro di Castel di Sangro era risultato positivo.

