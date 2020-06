Caso multe, De Laurentiis incontrerà Insigne! Gazzetta: gli azzurri hanno capito di aver fatto una cavolata, potrebbe esserci un’apertura dal presidente

Ultime notizie Napoli - A Castel Volturno, secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incontrerà il capitano Lorenzo Insigne e discuteranno della questione multe:

"Potrebbe esserci un’apertura da parte del presidente: vuole aspettare l’arbitrato. I giocatori hanno capito di aver fatto una cavolata. L’altra questione riguarda i danni d’immagine per l’ammutinamento, De Laurentiis potrebbe rivedere soltanto in parte le sue pretese, per giunta, legittime. Ma per i giocatori il danno economico potrebbe essere limitato"