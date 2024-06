Caso Di Lorenzo-De Laurentiis, il capitano non è convinto di un episodio accaduto

Calciomercato Napoli - In casa Napoli è ormai scoppiato da tempo il caso Di Lorenzo, con il capitano del Napoli che nemmeno un anno dopo il rinnovo 'a vita' ora vuole andare via ad ogni costo.

Di Lorenzo-Napoli, caso con ADL

Sono accadute tante cose in questi mesi con il presidente De Laurentiis che ha sbagliato alcune scelte e decisioni. Secondo Il Mattino anche quella per cui Di Lorenzo avrebbe reagito in questo modo.

C'è un dettaglio, legato al cambio all'80' dell'ultima partita di campionato con i fischi del Maradona. Calzona è stato a lungo a parlare con Di Lorenzo anche il giorno dopo per spiegargli che non c'erano affatto direttive presidenziali ma che, dopo aver chiesto al quarto uomo, i minuti di recupero (ben cinque) ha pensato di giocarsi il tutto per tutto per vincere la partita. Evidentemente una spiegazione che non ha convinto il capitano.