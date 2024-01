Vacanze finite per De Laurentiis: da oggi proverà a chiudere Samardzic e Dragusin, entro metà settimana le visite mediche

Calciomercato Napoli - Il Napoli è scatenato dopo le umiliazioni che sta ottenendo sul campo e per questo motivo De Laurentiis ha voglia di rivoluzionare la squadre in questo calciomercato di gennaio. Pronto il doppio colpo Dragusin Samardzic.

Calciomercato Napoli: Samardizc e Dragusin in arrivo

Napoli - Come svela Il Mattino sono finite le vacanze spagnole per il presidente Aurelio De Laurentiis che è pronto ad intervenire sul mercato per correre ai ripari dei disastri che si stanno vedendo da mesi in campo. Il Napoli è pronto a chiudere il doppio colpo tra centrocampo e difesa con Samardzic e Dragusin: