Il Mattino - Ounahi ha già dato l'ok al Napoli: 5 anni di contratto a meno di 2 milioni, ma l'offerta del Leeds di 25 milioni ha superato tutti

Già tante le operazioni di calciomercato che il Napoli porta avanti per giugno tra acquisti e cessioni. In particolare c'è Ounahi che piace tanto, ancor di più dopo il Mondiale.

Calciomercato Napoli: le ultime su Ounahi

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti di mercato sul Napoli da Il Mattino riguardo il possibile acquisto di Azzedine Ounahi in vista della prossima stagione. Ai Mondiali in Qatar il centrocampista 22enne è stata una delle rivelazioni del Marocco e per questo motivo ora l'Angers sembra costretta a venderlo.

Secondo il quotidiano però il Napoli si sarebbe defilato dopo che l'Angers ha fatto scattare l'asta di mercato per Ounahi. Giuntoli non vuole cadere nel giochetto di fare una nuova offerta al rialzo. Al momento, quindi, è il Leeds con 25 milioni che potrebbe riuscire a ingaggiarlo.

Il Napoli però avrebbe già il gradimento del centrocampista, con un contratto pronto per 5 anni a 1,8 milioni per Ounahi. Continua ad oscillare l'intesa con l'Angers da dopo il Mondiale. Il Leeds ha superato tutti con una maxi offerta da 25 milioni di euro. Meglio anche del Leicester che si è arenato a 18 milioni.