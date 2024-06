Calciomercato Napoli, Manna ha sondato un difensore della nazionale croata: la situazione

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di almeno due difensori. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport oltre a rafa Marin ed all'idea dello svincolato Hummels, Manna avrebbe sondato anche il Lecce per Marin Pongracic. Il difensore è attualmente impegnato con la Croazia all'Europeo:

"Parallelamente, con il Lecce è andato in scena anche un sondaggio per Marin Pongracic, difensore in linea con i parametri fisici del momento: è alto 190 centimetri e ha 26 anni, 27 l’11 settembre. Un’altra idea. In questo momento è all’Europeo con la Croazia. Si vedrà"