C'è un dato che certifica il cambiamento del Napoli da quando è arrivato Conte

Ultime notizie SSC Napoli - «Scurdammece ‘o passato, ma dobbiamo portarci il dolore dentro» Furono queste le parole di Antonio Conte quando, alla conferenza stampa di presentazione, parlò della difesa del Napoli. Lo ricorda Tuttosport.

Un reparto che, lo scorso anno, si collocò al decimo posto per gol subiti (48) "e che oggi si è trasformato nella seconda migliore difesa del campionato, con un solo gol in più incassato rispetto alla Juventus. Il Napoli non registrava un numero così alto di vittorie ottenute senza subire reti dal 2021/22: 8 su 14 partite e una percentuale del 57%. Nell’anno dello scudetto e nella stagione 2017/18 furono “solo” 5 i successi senza subire reti dopo le prime 14 gare".