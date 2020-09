Braida: "Osimhen lo conosco bene, sono curioso di vederlo in un calcio diverso da quello francese. In Italia ci sono meno spazi"

Calciomercato Napoli - Ariedo Braida ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport:

"Ho un debole per Zaniolo: mi trasmette ottime sensazioni e sono convinto che crescerà ancora. Osimhen del Napoli lo conosco bene, però sono curioso di vederlo in un calcio diverso da quello francese, con meno spazi. In generale non bisogna avere fretta con i giocatori. Non tutti maturano alla stessa velocità. Pensate, ad esempio, a Bruno Fernandes: in Italia ha giocato con Novara, Udinese e Sampdoria. Ha lasciato la serie A con l’etichetta del “mezzo giocatore”. E adesso, dopo essersi rilanciato nello Sporting, è il leader del Manchester United".