Il Mattino - Boga o Under dopo le cessioni di Llorente, Ounas e Younes. Addio al fisioterapista Buono, lavorerà col Benevento

Secondo l'edizione di oggi de Il Mattino, grande attesa per il centravanti nigeriano preso dal Lille, Osimhen, il super acquisto del club azzurro che sarà la nuova punta centrale da alternare con Mertens (che ha postato una dedica al fisioterapista Massimo Buono che è andato via e comincerà una nuova avventura nel Benevento, al suo posto ne arriverà uno dal settore giovanile; nuovo anche il preparatore dei portieri Fiori che sostituirà Nista).

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo

L'altro centravanti Petagna risultato positivo al Covid 19 è in isolamento a casa e potrà unirsi al gruppo azzurro solo dopo la negatività del successivo tampone. L'obiettivo è di poter migliorare la qualità offensiva con l'inserimento di Osimhen nel tridente, la carta in più del Napoli in attacco. Sostituirà Milik che è in uscita (la Roma e la Juve su di lui). Diversi gli esterni, Insigne e Politano innanzitutto ma anche Lozano con un altro, o altri due in arrivo (in lista Boga e Under), appena si sbloccheranno le cessioni di Ounas, Younes e Llorente.