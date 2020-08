Benevento, ds Foggia: "Chi viene qua dovrà essere pronto a sputare l'anima per l'obiettivo"

Calciomercato - Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport dei possibili nuovi innesti giallorossi: "Chi viene a Benevento dovrà essere pronto a sputare l'anima per cogliere l'obiettivo. Per questo abbiamo preso Glik, un difensore di grande carattere, vice capitano della Nazionale polacca. Peccato per Remy, ma arriveranno altri giocatori che rinforzeranno il nostro organico. Abbiamo una base importante, un gruppo consolidato che conosce i propri pregi e i suoi difetti".