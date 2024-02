Addio Champions: ora il Napoli rischia anche l'Europa League

Napoli - Clamoroso quello che sta accadendo al Napoli Campione d'Italia quest'anno. Perché la squadra azzurra si ritrova al 9 posto con 35 punti fuori dalla zona Europa. Non solo la Champions League, ora sono a rischio anche le altre posizioni.

Classifica Napoli: addio alla Champions League

Sarà una di quelle imprese semi impossibili per il Napoli provare a qualificarsi in Champions League secondo Il Mattino. La sconfitta di Milano contro i rossoneri mette (quasi) la parola fine sulla rincorsa al quarto posto e adesso gli azzurri dovranno addirittura stare attenti alle spalle per provare a centrare quantomeno un piazzamento in Europa League ed evitare la triste gogna della Conference. Gli azzurri ci provano ma come spesso gli è accaduto in stagione, non segnano, particolare non del tutto indifferente in questo sport che si chiama calcio e nel quale vince chi realizza un gol in più rispetto agli avversari.