Acerbi-Juan Jesus, triplo scenario: squalifica di 2 giornate soltanto?

Ultime notizie calcio Napoli - Acerbi resta a rischio squalifica per il caso razzismo nei nei confronti di Juan Jesus, ma può arrivare anche una squalifica ridotta per il difensore italiano anche se non dovesse trattarsi di razzismo. L'analisi del Corriere dello Sport che svela la decisione che prenderà presto il Giudice Sportivo Mastrandrea che riceverà il faldone (chiuso ieri sera) con il materiale raccolto e le valutazioni del procuratore Chiné. Triplo scenario in arrivo:

Se Acerbi dovesse essere riconosciuto colpevole della violazione dell’articolo 28 (“comportamenti discriminatori”), Acerbi andrà incontro ad una squalifica che parte da un minimo di 10 giornate .

dovesse essere riconosciuto colpevole della violazione dell’articolo 28 (“comportamenti discriminatori”), . In caso di mancate prove e innocenza del giocatore si andrebbe verso l’ assoluzione di Acerbi senza squalifica .

. Ci sarebbe poi anche un terzo possibile scenario, vale a dire la violazione dell’articolo 39. In tal caso, il difensore nerazzurro verrebbe sanzionato per «condotta gravemente antisportiva», con pena minima di 2 giornate di squalifica, «salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti».