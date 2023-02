Spalletti, Napoli e la questione personale aperta con il Mapei Stadium

Il Mapei Stadium ed il Sassuolo sono una questione personale per Luciano Spalletti ed il Napoli. La squadra neroverde è sempre stato un avversario ostico per gli azzurri tra le mura amiche. Vero, la classifica racconta di un branco di cannibali che sta distruggendo il campionato lasciando le briciole agli altri. Quella contro il Sassuolo è un test più importante degli altri. Alle porte c'è l'andata degli ottavi di Champions League e, guardando il distacco in classifica dalle inseguitrici, potrebbe inconsciamente distrarre perchè andare avanti in questa competizione regalerebbe prestigio e non solo.

Dicevamo quanto il Mapei rappresenti un ostacolo, quasi un tabù da sfatare con cattiveria agonistica di chi vuole chiudere con il recente passato che ha visto il Napoli vincere soltanto 3 volte. Gli unici successi risalgono infatti alle stagioni 2013-14 (0-2), 2014-15 (0-1) e 2019/20 (1-2). Il tabù Sassuolo dal 2016-17 resiste più forte che mai. Da quella annata infatti, i neroverdi non hanno mai più perso riuscendo a fare 2 vittorie e 3 pareggi. Gli ultimi due Sassuolo-Napoli sono stati da film horror. In un certo senso devono essere da monito. Nel 2020-21 gli azzurri 'regalarono' un 3-3, due reti nei minuti finali, dopo aver condotto la gara per 3-1. Lo scorso anno altra rimonta con il Napoli avanti per 0-2 che si fece rimontare nuovamente.

Anche Spalletti ha voglia di spezzare l'incantesimo Mapei che non lo vede vittorioso dalla stagione 2016-17 quando era sulla panchina della Roma. i giallorossi si imposero in Emilia per 3-1. Con l'Inter furono due sconfitte consecutive mentre con il Napoli l'unico precedente è la rimonta dello scorso anno subita ad opera di Scamacca e Ferrari. Insomma, Spalletti ed il Napoli vogliono togliersi questo sass(u)olino dalle scarpe per spazzare via uno degli ultimi tabù rimasti. Francoforte può attendere, c'è la maledizione Mapei da cancellare.

