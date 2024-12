Lazio-Napoli, squadra in partenza per la Capitale! Raduno top secret e scelta inedita | VIDEO ESCLUSIVO

Ultimissime Lazio-Napoli, squadra partita questa mattina dalla stazione centrale direzione Roma Termini. Gli azzurri hanno scelto programma di trasferta mai adottato fino ad ora, partendo il giorno stesso della gara per dirigersi nella capitale dove questa sera affronteranno la Lazio per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Napoli in partenza per la sfida con la Lazio di Coppa Italia

La squadra si è radunata all’interno del Metro Park della stazione centrale, con metà giocatori che hanno raggiunto la location in taxi, e l’altra metà (coloro i quali vivono più nei pressi del Centro Sportivo) è arrivata in pullman con parte dello staff.

Clima concentrato e sereno per gli azzurri, con Raspadori che ha anche accontentato un tifoso con una foto tramite il cancello che li separava. Gli azzurri, dopo la partita, resteranno a Roma e torneranno direttamente domani a Napoli per allenarsi in mattinata.