ULTIM'ORA - CorSport annuncia: De Laurentiis ha scelto Manna della Juve! Avrà direzione tecnico-sportiva del Napoli: i dettagli

Il Napoli ha scelto l'uomo su cui puntare per la rifondazione tecnica: Giovanni Manna, 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, l'anima e il cervello della Next Gen che nell'ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head of First Team al fianco del dt. Mercato, giovani, squadra: De Laurentiis è deciso ad affidare a lui la direzione dell'area tecnico-sportiva azzurra per la prossima stagione. Manna era inserito in una rosa di candidati insieme a Pietro Accardi dell'Empoli e Sean Sogliano del Verona. Adl ha provato a sondare anche Giovanni Sartori del Bologna, ma non si muoverà e l'idea è tramontata sul nascere.

Il progetto prende quota ma nulla è stato ancora formalizzato: Manna ha preso atto dell'interesse serio, estremamente concreto del Napoli, ma deve ovviamente valutare la sua posizione con la Juventus e il suo responsabile, Giuntoli si legge sul sito del Corriere dello Sport. Adesso bisgonerà capire quale sarà la risposta di Manna a questo interessamento molto forte da parte del Napoli così come quella della Juventus.