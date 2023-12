De Laurentiis e le armi di distrazione di massa

Napoli calcio - Ogni parola, ogni gesto di Aurelio De Laurentiis non è mai casuale. Il presidente è uomo di comunicazione nonché di spettacolo, sa perfettamente quando toccare gli argomenti giusti per svicolare o cercare di spostare l'attenzione verso altro lasciando liberi squadra e Mazzarri. Volendo citare una nota trasmissione del passato condotta da Sabina Guzzanti su Rai 3 nel 2003, il patron sta utilizzando le cosiddette armi di distrazione di massa. In queste ultime settimane ha praticamente fatto spostare tutta l'attenzione su Luciano Spalletti e sull'atavica questione legata allo stadio Diego Armando Maradona. Quest'ultimo argomento va avanti da decenni. Certamente è fondamentale per il futuro del Napoli, lo stadio è un asset importante per un club calcistico, ma le priorità resta il presente.

De Laurentiis, anziché battibeccare con il Manfredi 'juventino' (anche qui non si capisce cosa c'entri la fede calcistica con l'iter previsto dalle norme in tema di vendita o concessione stadio), potrebbe almeno ammettere di aver sbagliato la scelta di Garcia. Avrebbe potuto almeno motivare la scelta di affidarsi nuovamente a Walter Mazzarri ricalibrando gli obiettivi stagionali. L'ambiente comincia nuovamente ad essere tossico nei confronti del presidente per alcune dichiarazioni non proprio gradite alla piazza.

Se alla squadra imputiamo il fatto della poca capacità di gestire il primo vero successo (nessuno aveva vinto in rosa prima d'ora uno scudetto) lo stesso va detto per il presidente De Laurentiis. Anch'egli ha dimostrato di non saper gestire e programmare qualcosa che vada oltre al trionfo tricolore naufragato tra ripicche personali e la voglia di dimostrare a tutti che quel Napoli stratosferico potesse viaggiare con il pilota automatico. La stagione non è finita, c'è una Supercoppa da giocare ed una zona Champions da raggiungere ad ogni costo. Va bene lo stadio Maradona, vanno benissimo le battute con Luciano Spalletti, ma Napoli ha bisogno di capire cosa non sta andando in questa stagione. Utilizzare armi di distrazione di massa non aiuta.

