Dalle critiche perché non spende a quelle per Ngonge strapagato: De Laurentiis come Gian Pieretti

"In questo manicomio succedono cose da pazzi". Prendiamo spunto da questa celebre battuta di Antonio De Curtis nei panni di Felice Sciosciammocca nel film "Il medico dei pazzi" per raccontare quanto stiamo assistendo nelle ultime ore intorno al Napoli. Fino a qualche giorno fa, Aurelio De Laurentiis veniva invitato 'gentilmente' a tirare fuori il tesoretto in virtù degli 80 milioni di utile in cassa dopo la vittoria dello scudetto. L'immobilismo di facciata del club ha fatto vertiginosamente crescere un vecchio slogan tra social e quanto altro nei confronti del presidente perché non in grado di metterci abbastanza soldi per rinforzare la squadra.

Dopo Mazzocchi (costato 3 milioni di euro) sembra essere giunto il momento di Hamed Junior Traorè e soprattutto di Cyril Ngonge del Verona. Quest'ultimo, stando alle cifre uscite da ieri, sarebbe stato pagato 18 milioni di euro più altri 2 di bonus. Una somma che ha un po' indignato quelli del partito "Aurelio spend the money" i quali ora sostengono che l'esborso economico per l'ala belga sia stato eccessivo. Che il Napoli abbia commesso errori, in primis chi ne è a capo, lo si è detto e scritto in tutte le salse ormai. Ripeterlo ogni due minuti è un esercizio che non porta a nulla come quello di tirare fuori ogni volta il paragone con il Napoli di Spalletti. Bisogna guardare al presente senza possibilmente piangersi addosso, fermo restando le problematiche in corso ci mancherebbe.

Se De Laurentiis non spende, viene criticato. Se invece decide di investire (anche tanto) viene criticato perché ha speso più di quanto doveva. Sembra quasi il testo della famosa canzone di Gian Pieretti dal titolo "Pietre". Una roba che rischia seriamente di mettere a dura prova il sistema nervoso di qualsiasi uomo che prova, con fatica, a cercare di tenere una linea coerente animata da una critica sempre e solo costruttiva. Il presidente ha annunciato altri due acquisti dopo Traorè e Ngonge. Aspettiamo dunque fiduciosi questi nuovi rinforzi anche se poi sarà sempre e solo il campo a dirci se saranno stati effettivamente utili. Non ne facciamo solo una questione di tesoretto...