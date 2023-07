Upbit sponsor di maglia Napoli, il CEO Sirgoo Lee: "Un privilegio questa stagione, indimenticabile per tutti i tifosi coreani"

Come Back-Shirt Partner il Club conferma la blockchain sudcoreana Dunamu Inc con il proprio marchio Upbit, a testimonianza dell’importanza del brand Napoli sul territorio asiatico.

Sirgoo Lee,CEO of Dunamu Inc, commenta:

“È stato per noi un privilegio far parte dell'incredibile stagione della SSC Napoli, un'esperienza davvero indimenticabile, per noi di Upbit e per tutti i tifosi coreani. Siamo orgogliosi di iniziare un'altra grande stagione con il club, siamo sicuri ci regalerà altri grandi successi".