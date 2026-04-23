TMW - Il Napoli incontra Maresca, ha dato disponibilità per venire ad allenare gli azzurri!

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TMW - Il Napoli incontra Maresca, ha dato disponibilità per venire ad allenare gli azzurri!

Notizie Calciomercato - Il futuro della SSC Napoli è tutto da scrivere. La panchina di Antonio Conte è ben salda e retta su dall'anno di contratto restante al tecnico pugliese. Ma l'incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis di fine stagione potrebbe cambiare le carte in tavola e dare il via ad una rivoluzione in casa Napoli. 

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, nei giorni scorsi è avvenuto un importante incontro a Londra tra emissari del Napoli e l'ex allenatore del Chelsea Enzo Maresca. Ecco quanto riportato: 

"Qualche giorno fa c'è stato un incontro a Londra fra Enzo Maresca, allenatore libero dopo l'esonero dal Chelsea, e gli emissari del Napoli. L'ordine del giorno era discutere di un possibile futuro del tecnico in Campania, ammesso e non concesso che la panchina sia libera e che non ci sia l'intervento del Manchester City, ampiamente interessato al profilo dell'ex Parma. La disponibilità di massima c'è, ma molto dipenderà dagli scenari che si concretizzeranno da qui a giugno.

Molto quanto dipende da chi è già sotto contratto con il Napoli, cioè un Antonio Conte che non ha offerte e non è convinto di un ritorno in azzurro a causa dell'ingaggio e ha un altro di contratto con il Napoli. È evidente che ci sarà un incontro con De Laurentiis alla fine della stagione in cui verranno chieste determinate garanzie e una certa continuità rispetto a quanto già fatto un anno fa.

Tradotto: diversi investimenti per provare a ritornare a vincere lo Scudetto che in questa stagione non arriverà. Non è dato sapere se il presidente abbia voglia di spendere determinate cifre, perché la sensazione è quella di un ritorno al passato con un allenatore capace di sfondare con i giovani e non solo con i grandi campioni".

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