Olivera: "Prima del Parma eravamo convinti di vincere, con la Lazio lo sappiamo di aver giocato male! Dobbiamo subito cambiare la testa"

Ultime notizie SSC Napoli - Il calciatore del Napoli, Mathias Olivera, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro.

Mathias Olivera, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro. Di seguito le sue parole:

«Prima della partita contro il Parma eravamo convinti di fare una buona gara, di portare i tre punti a casa. Purtroppo quel loro gol arrivato nel 1° minuto ha cambiato la gara: penso che abbiamo giocato bene, ma purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol. Contro la Lazio, invece, sappiamo di aver fatto una brutta partita.

Dobbiamo subito cambiare la testa: venerdì c'è la Cremonese e noi vogliamo restare su in classifica per qualificarci in Champions League»