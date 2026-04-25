Retroscena Napoli-Cremonese: il Maradona invoca Mazzocchi, McTominay dice no a Giovane

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Retroscena Napoli-Cremonese: il Maradona invoca Mazzocchi, McTominay dice <i>no</i> a Giovane

Ultime notizie Napoli - La roboante vittoria contro la Cremonese per 4-0 ha portato il Napoli momentaneamente a +3 sul Milan di Massimiliano Allegri. La squadra di Antonio Conte si è messa alle spalle la brutta sconfitta contro la Lazio, riportando l'entusiasmo allo stadio Maradona. Proprio lì, decine di migliaia di tifosi azzurri hanno avuto l'occasione di esultare per ben quattro volte, anche se resta un pizzico di amaro in bocca per il calcio di rigore sbagliato da Scott McTominay.

Rigore Napoli-Cremonese, McTominay dice no a Giovane, il grido del Maradona

In occasione del calcio di rigore assegnato al Napoli nel secondo tempo della gara contro la Cremonese, poco prima della battuta di Scott McTominay, il Maradona avrebbe invocato il nome di Pasquale Mazzocchi. Come riferito dal giornalista Manuel Parlato ai microfoni di Canale 21, lo stadio avrebbe invocato a gran voce il nome del calciatore napoletano, mai andato in gol con la maglia azzurra.

McTominay, però, è apparso sin da subito deciso e voglioso di calciare il penalty, tanto che l'ex United avrebbe detto un secco 'No' anche a Giovane che gli aveva chiesto il pallone.

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