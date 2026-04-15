UFFICIALE - Napoli-Lazio, scelto l'arbitro della gara al Maradona

Ultimissime Calcio Napoli - È ufficiale la designazione arbitrale per la partita Napoli-Lazio di Serie A, in programma sabato 18 aprile ore 18:00 allo Stadio Maradona di Napol. L'AIA ha comunicato chi sarà l'arbitro della gara nella 33esima giornata di campionato: si tratta del fischietto Zufferli: 

Arbitro Napoli Lazio, la designazione

SASSUOLO – COMO   Venerdì 17/04 h. 18.30

FOURNEAU

BARONE – MONACO

IV:      GALIPO’

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       GIUA

 

INTER – CAGLIARI    Venerdì 17/04 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI L. – CAVALLINA

IV:      BONACINA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       DI BELLO

 

UDINESE – PARMA    Sabato 18/04 h. 15.00

DI MARCO

PERROTTI - BIFFI

IV:       RAPUANO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:        DI PAOLO

 

NAPOLI – LAZIO     Sabato 18/04 h. 18.00

ZUFFERLI 

LO CICERO – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     MERAVIGLIA

 

ROMA – ATALANTA    Sabato 18/04 h. 20.45

MARCENARO

BACCINI – ROSSI C.  

IV:      SACCHI J.L.

VAR:     GUIDA

AVAR:     SOZZA

 

CREMONESE – TORINO     h. 12.30

FABBRI

PERETTI – TRINCHIERI

IV:     ARENA

VAR:     LA PENNA

AVAR:      DOVERI

 

H. VERONA – MILAN     h. 15.00

CHIFFI

ZINGARELLI – LAUDATO

IV:       MASSIMI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     GARIGLIO

 

PISA – GENOA    h. 18.00

CREZZINI

PALERMO – MINIUTTI

IV:     COLOMBO

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       MASSA

 

JUVENTUS – BOLOGNA     h. 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:       PERENZONI

VAR:      MARINI

AVAR:      GUIDA

 

LECCE – FIORENTINA    Lunedì 20/04 h. 20.45

MARESCA

COLAROSSI – DEI GIUDICI

IV:     PERRI

VAR:     DOVERI

AVAR:      CAMPLONE

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    75

    32
    24
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    66

    32
    20
    6
    6

  • logo MilanMilanCL

    63

    32
    18
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    60

    32
    17
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    32
    16
    10
    6

  • logo RomaRomaECL

    57

    32
    18
    3
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    53

    32
    14
    11
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    32
    14
    6
    12

  • logo LazioLazio

    44

    32
    11
    11
    10
  • 10º

    logo UdineseUdinese

    43

    32
    12
    7
    13
  • 11º

    logo SassuoloSassuolo

    42

    32
    12
    6
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    39

    32
    11
    6
    15
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    36

    32
    9
    9
    14
  • 14º

    logo ParmaParma

    36

    32
    8
    12
    12
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    35

    32
    8
    11
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    32
    8
    9
    15
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    27

    32
    6
    9
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    27

    32
    7
    6
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    32
    3
    9
    20
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    32
    2
    12
    18
