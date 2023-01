UFFICIALE - Kvaratskhelia salta Salernitana-Napoli! Febbre passata, ma non ce la fa

Napoli ultime notizie: Khvicha Kvaratskhelia non ce la fa, salta Salernitana-Napoli. L'attaccante georgiano non prenderà parte alla trasferta di Salerno, dove domani alle ore 18:00 avrebbe dovuto giocare la partita contro i granata dopo aver saltato il turno infrasettimanale in Coppa Italia.

Kvaratskhelia salta Salernitana-Napoli

Lo ha confermato ufficialmente Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana vs Napoli: Kvaratskhelia out. La notizia è dunque ufficiale. L'allenatore del Napoli ha specificato che Kvara non ha più la febbre, ma i medici dello staff sono stati comunque costretti a dargli le medicine del caso e il georgiano non è ancora al 100%.

"È giusto così", ha detto Spalletti: contro la Salernitana giocherà molto probabilmente Elmas al posto di Kvaratskhelia.