Tra oggi e domani si saprà di più sul rientro di Rrahmani! Potrebbe farcela con la Lazio, le ultime

Ultime notizie SSC Napoli - Questi sono anche i giorni dell’attesa per il rientro del difensore kosovaro del Napoli Amir Rrahmani, degli ultimi indisponibili il più vicino al ritorno nell’elenco dei convocati. Potrebbe farcela per sabato contro la Lazio. Se ne saprà di più, anche per lui, tra oggi e domani.
A seguire, poi, rientreranno il capitano Giovanni Di Lorenzo a fine aprile, quindi per le ultime partite del campionato di Serie A sia l’esterno brasiliano David Neres che il centrocampista offensivo Antonio Vergara. Lo racconta il Corriere dello Sport.