'Notte dei leoni' su CalcioNapoli24! Contenuti esclusivi con 60 Legends, warm up e clip social

La redazione di CalcioNapoli24 è lieta di annunciare ai propri lettori e telespettatori l'accordo di media partner concluso con l'associazone italiana Attori per il grande evento 'La notte dei leoni' in programma il prossimo 26 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona il cui ricavato verrà devoluto per la ricostruzione del Teatro del Carcere minorile di Nisida e per la fondazione Santobono Pausilipon.

Partita Napoli Legends 26 maggio, CalcioNapoli24 media partner

CalcioNapoli24 realizzerà interviste one to one con oltre 60 ex calciatori famosi di cui la stragrande maggioranza fa parte dell'associazione no profit Napoli Legends, che annovera tra le proprie fila tutte le leggende che hanno segnato la storia della SSC Napoli negli ultimi 50 anni. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN dalle 20:30, mentre CalcioNapoli24tv garantirà il warm up mostrando non solo il ritorno presso l'impianto di Fuorigrotta dopo tantissimi anni delle stelle più amate dai tifosi partenopei ma anche il riscaldamento pre gara dalle ore 19:30 alle 20.25 e al termine del match proporrà a tutti i tifosi azzurri sparsi nel mondo subito gli highlights e le clip più emozionanti in esclusiva su tutti i propri canali social (X, Facebook, Threads, Instagram, MSN, Tik Tok) e attraverso il proprio canale ufficiale Youtube e digitale terrestre LCN 79 (Napoli e Caserta).

Sarà un evento storico! Hanno già confermato la propria adesione Careca, Alemao, Carnevale, Lavezzi, Dzemaili, Mertens, Krol, Ferrario, Zola, Bogliacino, Benny Carbone, Castellini, Insigne, De Napoli, Denis, Silenzi ma tantissimi altri azzurri verranno annunciati da qui alla data dell'evento tramite la nostra testata e l'account Instagram 'Napoli Legends'.

Notte dei Leoni Napoli Legends 26 maggio CalcioNapoli24

Chi gioca nella Nazionale Calcio Attori

Storia unica e straordinaria quella della Nazionale Calcio Attori; da anni dona emozioni, sorrisi e speranze che poi si concretizzano per mezzo di raccolte fondi per beneficenza. In origine la squadra si chiamava Attori e Cantanti era composta da Pier Paolo Pasolini, il capitano, Ninetto Davoli, Franco Citti, Franco Nero, Ugo Tognazzi, Enrico Montesano, Sergio Leonardi, Little Tony, Enzo Cerusico, Philippe Leroi, Max Dean, Antonio Sabato, Tony Santagata, Giorgio Bracardi, Gianni Nazzaro, Maurizio Merli, Stelvio Cipriani. Giocava nei campi di periferia, spinta da una grande voglia di divertirsi.

Nel 1970 ci fu una grande svolta, quando Livio Lozzi, a cui è stata conferita nel 2005 l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per la sua attività a scopo benefico, guida, coordina, promuove la solidarietà degli artisti che continua ancora oggi. Lozzi, esperto di manifestazioni calcistiche a scopo benefico, unitamente a Pier Paolo Pasolini avvia la prima associazione sportiva di attori, chiamata Trofeo della Pace Artisti e Calciatori. Sulle magliette indossate dagli Artisti campeggia il Trofeo della Pace: un albero di ulivo con 5 mani, a sostegno del mondo.

Nel 1978 la squadra cambia il nome in Nazionale di Calcio degli Artisti; gli allenamenti sono bisettimanali, con professionisti e in strutture messe a disposizione dal CONI.

Indimenticabili personaggi partecipano numerosi e danno lustro all’immagine della squadra: Carlo Verdone, Massimo Troisi, Raimondo Vianello, Francesco Nuti, Lino Banfi, Nino D’Angelo, Claudio Amendola, Gianni Morandi, Raoul Bova, Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti, Corrado Tedeschi, Mino Reitano, Paolo Conticini, Umberto Tozzi, Cristian De Sica, Giorgio Pasotti, Sebastiano Somma, Maurizio Aiello, Maurizio Mattioli, Milo Coretti, Francesco Pannofilo, Alessio Di Clemente, Riccardo Sardonè, Francesco Giuffrida, Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Giulio Scarpati, Ray Lovelock, Gaetano Amato, Raffaello Balzo, Giuseppe Zeno, Giulio Base, Danilo Brugia, Carmine Recano, Enio Drovandi, Ciro Esposito, Gennaro Silvestro, Fabrizio Rocca, Luca Riemma, Antonio Tallura, Salvio Simeoli, Raimondo Todaro, Andrea Montovoli, Piero Mazzocchetti, Gianluca Di Gennaro, Sergio Friscia e tantissimi altri.