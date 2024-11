Quanti napoletani a Torino! In vista della partita di Serie A Torino-Napoli di domenica 1 dicembre 2024, già tantissimi tifosi del Napoli hanno raggiunto la cittadina di Leinì dove la SSC Napoli soggiorna in hotel in ritiro in Piemonte.

Il nostro inviato ne ha approfittato per intervistare i tifosi del Napoli a Torino, con le sensazioni in vista della sfida di domani. Guarda il video su CalcioNapoli24.