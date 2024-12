Nelle ultime settimane è circolata l'indiscrezione di un interessamento del Manchester United per Khvicha Kvaratskhelia. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale del club inglese che annuncia il divorzio dal direttore sportivo Dan Ashworth:

“Dan Ashworth lascerà il suo ruolo di Direttore Sportivo del Manchester United per accordo reciproco. Vogliamo ringraziare Dan per il suo lavoro e il supporto durante un periodo di transizione per il club e augurargli il meglio per il futuro”.