Sportmediaset - Italiano in pole per la panchina del Napoli: De Laurentiis stregato per due motivi

Vincenzo Italiano in pole per la panchina del Napoli si legge sul sito di Sportmediaset. L'avventura di Italiano a Firenze è praticamente ai titoli di coda e De Laurentiis, il quale ci aveva già provato la scorsa estate, adesso è più che mai convinto di voler puntare su di lui qualora Francesco Calzona non riuscisse a fare il miracolo Champions.

Vincenzo Italiano nuovo allenatore del Napoli

