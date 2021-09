Napoli calcio - Secondo Sky Sport l'infortunio di Lobotka sarebbe più serio del previsto. Il centrocampista slovacco avrebbe avvertito un problema al flessore della gamba ed al momento il suo utilizzo contro la Juventus è in forte dubbio. Il Napoli a centrocampo rischia dunque di essere in piena emergenza considerando il forfait di Demme e le non perfette condizioni fisiche di Zielinski.