Sampdoria, report allenamento: in 5 hanno lavorato a parte

La Sampdoria continua a preparare la sfida casalinga con il Napoli, in programma giovedì al “Ferraris” (ore 18.30) e valida per la 5.a giornata della Serie A TIM 2021/22. Questa mattina, sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, Roberto D’Aversa e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su attivazione, forza specifica ed esercitazione tattica.

Percorsi. Come da programma, lavoro specifico in piscina per Mohamed Ihattaren e Morten Thorsby, mentre Manolo Gabbiadini e Ronaldo Vieira proseguono i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Soltanto terapie e fisioterapia per Valerio Verre. Domani, mercoledì, nuovo appuntamento mattutino.