Da Salerno - Esonero Nicola deciso a metà partita con l'Atalanta! Anche Mazzarri tra i possibili sostituti: i nomi

Ultime notizie calcio. La sconfitta per 8-2 della Salernitana contro l'Atalanta potrebbe costare la panchina a Davide Nicola. Sarebbe solo questione di ore per l'esonero, con i patron granata Iervolino pronto a cambiare rotta ad una settimana dal derby contro il Napoli.

I colleghi di SalernitanaNews hanno riportato le ultime in merito all'esonero di Nicola ed ai suoi possibili sostituti, svelando anche un clamoroso retroscena sulla decisione del presidente Iervolino:

La scelta in realtà sarebbe stata già presa nell’intervallo e sarà comunicata a Nicola in serata o al più tardi domani mattina. Intanto è già caccia al sostituto. Il nome di Walter Mazzarri è sicuramente tra i più caldeggiati da Morgan De Sanctis che non disdegna neppure il profilo di Eusebio Di Francesco.

Sulla piazza anche Roberto D’Aversa che ha rifiutato la corte della Cremonese, Leonardo Semplici oltreché soluzioni esotiche quali Domenico Tedesco (ex Lipsia e Schalke 04)