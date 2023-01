Report, l'inchiesta Juve e la scoperta su Cristiano Ronaldo: "Non volle firmare nulla"

L’inchiesta di Report raccoglie per la prima volta tutti gli atti d’indagine sulla Juventus, tra cui i contenuti rimasti finora inediti di alcuni interrogatori eccellenti e la ricostruzione dettagliata di quanto accaduto con il calciatore più rappresentativo e più costoso della storia del club torinese: Cristiano Ronaldo.

Un’inchiesta che risale anche alle responsabilità di chi, nelle istituzioni del calcio italiano, non ha visto e non ha affrontato un problema che era già stato più volte segnalato dalle autorità di controllo sui bilanci della Federcalcio.

Cristiano Ronaldo

Capitolo Cristiano Ronaldo: il portoghese fu uno dei pochi a rifiutarsi di accettare l'accordo segreto con la Juventus. Una persona molto vicina al portoghese - che però ha deciso di restare in incognito - rivela a Report: "Esiste una scrittura privata che riguarda il compenso di Cristiano Ronaldo, ma Ronaldo non l'ha mai firmata, perché è stato ben consigliato". E adesso gli avvocati di CR7 chiedono alla Juventus il pagamento di quelle mensilità non corrisposte durante il Covid19.