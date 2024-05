Quando gioca il Napoli la prima partita del 2024/25? Il calendario

Notizie Napoli - Calendario Napoli in vista della prossima stagione. Si è conclusa quest'annata disastrosa e i tifosi hanno già la testa al futuro, con la prossima partita del Napoli che sarà in Coppa Italia per la prima gara ufficiale della nuova stagione. Inizierà a quasi metà inizio agosto la nuova stagione ufficiale del Napoli che dovrà anticipare i tempi visto il diastro commesso in campionato qust'anno.

Calendario Napoli 2024-25: Coppa Italia la prima gara

Non accadeva dal 2009 che il Napoli non rientrava nelle prime 8 in classifica Serie A e che quindi porterà ad ad affrontare il turno preliminare con i 32esimi e dei 16esimi di finale che in questa stagione si sono disputati rispettivamente dal 10 al 13 agosto e poi a novembre. C'è attesa per capire quindi ci sarà il calendario ufficiale che porterà il Napoli a scenderà in campo in quei primi giorni di agosto.