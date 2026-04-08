Parma-Napoli, Cuesta recupera Bernabé e Almqvist! In attacco giocherà Nesta Elphege

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Parma-Napoli, Cuesta recupera Bernabé e Almqvist! In attacco giocherà Nesta Elphege

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Parma-Napoli è la prossima partita del campionato italiano di calcio di Serie A, in programma domenica 12 aprile allo stadio Tardini. In vista della gara, il quotidiano online ParmaLive.com fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla squadra emiliana, che tra ieri e oggi ha iniziato la preparazione atletica verso la sfida al Napoli.

Parma-Napoli, gioca Elphege o Mikolajewski

Contro il Napoli, il Parma allenato da Carlos Cuesta dovrà fare a meno dell'attaccante Pellegrino, squalificato, e con ogni probabilità sarà Nesta Elphege a sostituirlo. L'attaccante francese è arrivato a gennaio ed ha collezionato appena tre presenze da subentrato, ma adesso sembra pronto alla prima partita da titolare proprio contro il Napoli. L'alternativa è Daniel Mikolajewski, attaccante classe 2006 della Primavera del Parma che pare si stia guadagnando anche la stima e la fiducia di Cuesta. Finora non ha mai esordito in prima squadra ma l'assenza di Pellegrino potrebbe giocare in suo favore. 

Intanto, dopo il pareggio di sabato contro la Lazio, il Parma ha beneficiato di due giorni di riposo e la squadra è tornata ad allenarsi ieri mattina al Mutti Training Center di Parma. Cuesta contro il Napoli potrà contare sui recuperi di Bernabé e Almqvist, entrambi a disposizione domenica prossima.

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