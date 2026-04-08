Rrahmani salta anche Parma-Napoli! Ecco i tempi di recupero aggiornati

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Ultime notizie sull'infortunio di Amir Rrahmani

Infortunio Rrahmani, ultimissime notizie sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Oggi il quotidiano La Repubblica fornisce nuovi aggiornamenti in vista del prossimo impegno di campionato contro il Parma, quando con ogni probabilità il difensore kosovaro sarà costretto ancora a dare forfait.

Tempi di recupero Rrahmani

Le ultime previsioni sul suo rientro in campo dall'infortunio ci dicono che Rrahmani non tornerà in campo prima di metà aprile. I tempi di recupero rivelati oggi sul quotidiano La Repubblica si estenderanno ancora per una decina di giorni, con l'obiettivo di tornare in campo sabato 18 aprile alle ore 18:00, quando il Napoli giocherà contro la Lazio allo stadio Maradona.

Ecco dunque la situazione di Rrahmani, salvo clamorosi exploit nei prossimi giorni:

  • Rrahmani sta recuperando da una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra
  • Ad oggi Rrahmani sta meglio
  • Difficile che venga convocato contro il Parma
  • Possibile convocazione per Napoli-Lazio
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