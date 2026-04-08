Annalisa Pennino: "Così ho conosciuto mio marito Baldari! Il nostro primo gatto si chiamava Hamsik..."

Oggi sulle pagine del quotidiano La Repubblica un'intervista all'attrice Annalisa Pennino, nota tra le altre cose per il ruolo di Ada nella soap-opera "Un posto al sole", ma anche per essere la moglie di Guido Baldari, il capo ufficio stampa della SSC Napoli.

Annalisa Pennino e Guido Baldari

Annalisa Pennino è la moglie di Guido Baldari, capo ufficio stampa della SSC Napoli, e anche di questo ha parlato nell'intervista pubblicata oggi su Repubblica: "Avevo la tv privata negli anni in cui il presidente Aurelio De Laurentiis produceva cinepanettoni e organizzava interviste per promuovere i film. Ci contattarono e andai all’hotel Vesuvio per la presentazione di “Colpi di fortuna”, un titolo ben augurante. Lì, infatti, incontrai quello che sarebbe poi diventato mio marito, Guido Baldari".

Così si è trasferita a Napoli, cosa la lega alla città? "Sono nata a Benevento e cresciuta in campagna, quando ho bisogno di tranquillità cerco un prato verde ma ormai non torno più nel Sannio. Napoli mi piace tantissimo, è una città che ho imparato a conoscere. Questo mare mi rilassa, adoro in particolare i panorami e gli scorci".

Inutile chiedere per quale squadra tifa... "Napoli naturalmente, anche se prima non seguivo molto il calcio. Ho cominciato ad amarlo andando allo stadio: viverlo da vicino, e non attraverso il filtro della tv, è un’altra cosa, ti appassiona moltissimo".

Perciò il suo primo gatto si chiama Marek Hamsik. Poi ne ha adottati sette in tutto... "I gatti li venero e mi danno molta serenità. È faticoso curarne sette ma lo faccio con amore: li abbiamo salvati tutti, se ne è aggiunto quasi uno all’anno per ogni anno di matrimonio (mi sono sposata nel 2016). C’è Bach che ha il pelo bianco e nero come un pianoforte, Sole salvato in Trentino (Val di Sole) durante un ritiro del Napoli, Minu e Trilli che sono mamma e figlia, poi Nuvola salvata in Puglia. Infine c’è Harry preso dal centro di allenamento di Castel Volturno, il nome è un omaggio a Harry Potter, che è uno dei miei personaggi preferiti".