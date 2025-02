Stadio Napoli a Castel Volturno o Ponticelli? Il Mattino: ipotesi seria di De Laurentiis!

Ultime notizie SSC Napoli - Nuovo stadio, l'ipotesi concreta di De Laurentiis sarebbe quella riflettere sulla costruzione nelle aree di Ponticelli o Castel Volturno. Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Il patron sta cercando di costruire un centro sportivo cioè la casa degli azzurri e le interlocuzioni con i sindaci del casertano sono fitte tanto che da quelle parti ci sarebbe una riserva di suoli pubblici e non solo molto importante. Tale da poter costruire anche uno stadio. Ipotesi seria, come quella della pista che porta a Ponticelli. In questo contesto però Manfredi vuole chiarezza pronto a sostenere il Patron, ma a una condizione: portare progetti con un piano economico e finanziario con solide garanzie bancarie. Solo a quel punto si può aprire una nuova discussione "amabile" e davvero concreta".