Dalla Francia - Skriniar può tornare in serie A: due club sul difensore, c'è nuovamente anche il Napoli

Ultime calcio Napoli - Romain Collet Gaudin, giornalista francese di Eurosport, ha parlato del futuro di Milan Skriniar che è in prestito dal Psg al Fenerbahce. Il calciatore, che interessava al Napoli, in estate potrebbe tornare d'attualità per la difesa azzurra. Infatti, scrive sul proprio profilo X:

Skriniar piace al Napoli e alla Lazio

"Il Napoli e la Lazio sono interessate al difensore Milan Skriniar per la prossima stagione. Lo slovacco, attualmente in prestito dal PSG al Fenerbahce, è sotto contratto con i francesi fino al 2028".