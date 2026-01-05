Napoli-Verona, biglietti ancora disponibili per il ritorno al Maradona dei Supercampioni: possibile sorpresa nel pre gara | FOTO

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Napoli-Verona, biglietti ancora disponibili per il ritorno al Maradona dei Supercampioni: possibile sorpresa nel pre gara | FOTO

Ultime notizie - Biglietti Napoli-Verona ancora disponibili per i tifosi azzurri

Notizie Napoli - Napoli-Verona è alle porte. La prima partita in casa del nuovo anno e la prima partita al Maradona da Supercampioni. Dopo i 4 trionfi di fila tra le gare di Supercoppa e quelle di Serie A in trasferta contro Cremonese e Lazio, gli azzurri tornano a giocare tra le mura amiche. 

Biglietti Napoli-Verona ancora disponibili

La squadra di Antonio Conte giocherà mercoledì 7 gennaio alle 18:30 contro il Verona e sono ancora disponibili alcuni biglietti in quasi tutti i settori (vedi foto allegata con le specifiche tratte da Ticketone). Per questa gara che ribadiamo, sancisce la prima gara casalinga degli azzurri dopo aver conquistato il primo trofeo stagionale, si vocifera possa esserci una sorpresa nel pre partita. É probabile infatti che venga dedicato un momento nel pre gara proprio per celebrare la conquista della Supercoppa. Insomma, per tutti i tifosi che ne hanno la possibilità non resta che acquistare il biglietto e vivere da vicino le emozioni della prima gara casalinga dell'anno. 

Clicca su foto allegate per vedere le disponibilità attuali: 

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