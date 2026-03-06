Napoli-Torino, le statistiche: un solo precedente in Serie A di venerdì! Hojlund ad un gol da un traguardo speciale

Lega Serie A ed il sistema Opta Sports propongono una lunga serie di statistiche in vista del match tra Napoli e Torino.

Statistiche Napoli-Torino

Dopo il successo per 1-0 nella gara di andata, il Torino potrebbe battere il Napoli in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2008/09; dall'altro lato, i partenopei non restano due match di fila senza segnare contro i granata nella competizione dal 2019.

Il Napoli ha perso solo una delle 17 gare casalinghe (9V, 7N) contro il Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95), vincendo tre delle ultime quattro (1N) in un parziale in cui ha mantenuto due volte la porta inviolata.

Napoli e Torino vantano un solo precedente in Serie A di venerdì, risalente all'8 marzo 2024, con un pareggio allo Stadio Diego Armando Maradona per 1-1 (Khvicha Kvaratskhelia rispose al vantaggio iniziale di Antonio Sanabria).

Il Napoli ha pareggiato tre delle ultime cinque gare casalinghe (2V) in Serie A e in generale in casa ha registrato otto vittorie e quattro pareggi in questo campionato; i partenopei potrebbero restare imbattuti nelle prime 13 partite interne del torneo per la prima volta dal 2018/19.

Dopo la vittoria al debutto di Roberto D'Aversa alla guida dei granata, il Torino potrebbe vincere le prime due gare in Serie A con una nuova gestione tecnica per la prima volta dal 1981/82, quando iniziò la stagione con due successi guidato da Massimo Giacomini.

Il Napoli ha segnato nove gol di testa in questo campionato - meno solo dell'Inter Milan con 14 e al pari della Juventus - e potrebbe realizzare almeno 10 reti con questo fondamentale per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22, si è fermato a nove solo nel 2024/25).

Il Torino è la squadra che in percentuale ha segnato più reti su azione in questo campionato (78% - 21/27), anche se per contro è anche la formazione con più reti al passivo in generale dalla stessa situazione di gioco (37).

Con una rete Rasmus Højlund raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa per la seconda volta in carriera nei big-5 tornei europei (10 gol nel 2023/24 con il Manchester United); il danese potrebbe inoltre andare a segno per due gare di fila in Serie A per la prima volta con la maglia del Napoli.

Romelu Lukaku ha preso parte a nove reti contro il Torino in Serie A (5G, 4A) e nella competizione solo contro il Genoa (10) ha partecipato a più reti; il belga - che non segna in casa in campionato da Napoli-Cagliari 2-0 del 23 maggio scorso - è stato coinvolto in otto reti (5G, 3A) nelle ultime sette gare interne in Serie A.

Giovanni Simeone - 83 presenze e sei gol in Serie A con il Napoli - ha eguagliato in 21 gare giocate in questo campionato le reti messe a segno nelle precedenti tre stagioni in Serie A (sei, appunto), in maglia azzurra; con un gol o un assist, l'argentino toccherebbe le 100 partecipazioni attive nella competizione (79G, 20A finora).

Sono 79 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli: bilancio di 32 successi azzurri (ultimo 2-0, Serie A 2024/25), 35 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2023/24) e 12 vittorie granata (l'ultima 1-2, Serie A 2008/09).

Torino senza vittorie a Napoli dal 17 maggio 2009 (1-2 in Serie A con i gol di Rolando Bianchi e Alessandro Rosina dopo il vantaggio azzurro con Ignacio Pià), poi 13 sfide in Campania con 8 vittorie azzurre e 5 pareggi.

Napoli con 4 punti in meno rispetto alla 27ª giornata della scorsa stagione: i 57 punti del 2024/25 assicuravano ai partenopei il secondo posto a 1 dall'Inter, mentre oggi il distacco dalla vetta ammonta a 11 lunghezze a causa del miglioramento di rendimento dei nerazzurri (+6 rispetto alla scorsa stagione).

Napoli reduce da 9 partite ufficiali consecutive tra tutte le competizioni senza clean sheets: 16 le reti subite nel periodo. L'ultima rete inviolata risale al 17 gennaio scorso (Napoli-Sassuolo 1-0, Serie A).

Napoli squadra della Serie A 2025/26 che ha concesso più rigori agli avversari (8).

Era dalla stagione 2020/21 che il Torino non raccoglieva meno punti rispetto a questa stagione di Serie A. In quella occasione, dopo 27 giornate i granata erano a quota 24 punti in classifica.

Solo il Hellas Verona (48) ha subito più reti del Torino (47) nella Serie A 2025/26.

Tra Antonio Conte e Roberto D'Aversa 6° incontro ufficiale: nei 5 precedenti Conte è imbattuto con 4 vittorie ed 1 pareggio. Le squadre di Conte hanno sempre segnato: 10 i gol totali.

Romelu Lukaku a segno contro il Verona: 1° gol in questo campionato per il centravanti belga. Non realizzava una rete dal 23 maggio 2025 in Napoli-Cagliari 2-0, la partita che sancì la vittoria del 4° scudetto nella storia del Napoli.

Romelu Lukaku diciassettesimo giocatore azzurro a segno in questa Serie A 2025/26. Solo la Juventus (18) conta più marcatori diversi degli azzurri (17, come l'Atalanta).

Giovanni Simeone a segno contro la Lazio: 6° gol in questo campionato per l'attaccante granata, non realizzava una rete dal 4 gennaio 2026 in Verona-Torino 0-3. Si è trattato del gol numero 11 in carriera contro i biancocelesti, la squadra di gran lunga più colpita dall'argentino: seguono Juventus, Torino e Roma a 6, poi Napoli, Venezia FC e Bologna FC a 5.

Duván Zapata a segno contro la Lazio: 2° gol in questo campionato per l'attaccante colombiano, non realizzava una rete dall'8 dicembre 2025 in Torino-AC Milan 2-3. Si tratta del giocatore più anziano schierato dai granata in questa stagione.