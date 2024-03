Napoli Tennis Cup 2024, vince Luca Nardi: "Ora mi tingerò il ciuffo d'azzurro"

Ultime notizie. Missione compiuta per Luca Nardi. Il tennista pesarese di origini napoletane, giustiziere di Novak Djokovic a Indian Wells, ha fatto suo il Challenger di Napoli. Battuto in finale il francese Pierre-Hugues Herbet, al termine di una partita combattutissima, durata due ore e 33 minuti e che ha tenuto col fiato sospeso gli oltre mille spettatori che hanno affollato le tribune del Campo D’Avalos, al Circolo del Tennis di Napoli: 5-7 7-6(3) 6-2 il punteggio.



Queste le parole di gioia di Nardi dopo il successo:

“È una Pasqua davvero speciale per me, sono molto contento di aver vinto questo titolo - le parole di Nardi a SuperTennis - giocare qua a Napoli per me è una situazione speciale: finire in bellezza questa settimana vuol dire tanto per me. Non è stata assolutamente una partita facile: lui è uno che non dà molto ritmo, serve bene, scende a rete, ha tante soluzioni. Non è mai semplice affrontare un giocatore così. Nel secondo set ho incominciato a giocare meglio, poi nel tie-break due o tre punti sono girati bene e ne terzo set, dai, sono stato abbastanza bravo. La scommessa del ciuffo azzurro (il colore del Napoli, la squadra di calcio per cui tifa, n.d.r.)?Mi sa che stasera tocca farlo! Questa vittoria dà fiducia: ora ho una settimana di tempo per preparare Monte-Carlo dove spero di fare bene come l’anno scorso. E poi Madrid, Roma, il Roland Garros: spero vada tutto per il meglio. Questo trofeo lo dedico alla mia famiglia”.