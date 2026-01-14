Napoli-Parma, le statistiche: il 'pareggio' tra McTominay e Pellegrino, la striscia di imbattibilità di Conte e la 'prima volta' che può arrivare domani
Il servizio statistico Opta propone alcune statistiche in vista del match di domani tra Napoli e Parma.
- Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato (3V, 1N) e non ha mai registrato cinque match di fila senza sconfitta contro gli emiliani in Serie A.
- Dopo lo 0-0 del confronto più recente dello scorso 18 maggio al Tardini, Napoli e Parma potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A solo per la seconda volta, dopo il periodo tra gennaio e giugno 1993.
- Il Napoli ha vinto quattro degli ultimi cinque match casalinghi contro il Parma in campionato (1P), tra cui i due più recenti e potrebbe ottenere tre successi interni di fila contro i Ducali per la prima volta in Serie A.
- Il Napoli è imbattuto nelle ultime 19 gare casalinghe di Serie A (14V, 5N) e tra le 20 squadre di questo campionato detiene la striscia di imbattibilità interna attualmente aperta più lunga: l'ultimo ko interno degli azzurri nella competizione risale all'8 dicembre 2024 contro la Lazio (0-1, gol di Isaksen).
- Il Napoli ha pareggiato le ultime due partite di Serie A, contro Inter e Hellas Verona, e non arriva a tre pareggi consecutivi in campionato da febbraio 2025, contro Roma, Udinese e Lazio in quel caso.
- Il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 partite di Serie A (4V, 2N, 4P); i gialloblù hanno vinto l'incontro più recente contro il Lecce, ma non ottengono due successi consecutivi nella competizione da luglio 2020, sotto la guida di Roberto D'Aversa (il primo in quel caso contro il Napoli).
- Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (3V, 1N), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 43 (17N, 23P); inoltre gli emiliani hanno segnato in tutte le ultime cinque gare esterne, dopo che nelle prime quattro di questo campionato non erano riusciti a trovare la via del gol.
- Dopo una serie di nove gare a secco di gol, Scott McTominay ha segnato nelle ultime due gare di campionato (tre reti, tante quante nelle precedenti 20); lo scozzese solo una volta è andato a segno per tre gare consecutive in Serie A: lo scorso aprile.
- Il Parma (due reti) è una delle tre squadre di Serie A – insieme ad Atalanta (tre) e Sampdoria (due) – contro cui Eljif Elmas conta più di un gol nella competizione. Il centrocampista macedone è andato a segno in entrambe le ultime due presenze nella competizione contro i Ducali (gennaio 2021 con la maglia del Napoli al Maradona e marzo 2025 con il Torino al Tardini).
- Cinque dei nove gol di Mateo Pellegrino in Serie A sono stati realizzati di testa, inclusa la sua ultima rete in campionato contro il Lecce. Dal suo arrivo al Parma nel febbraio 2025, nessun calciatore ha segnato più marcature di testa nella competizione (cinque, al pari di Scott McTominay).
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