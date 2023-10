Notizie Calcio - Tegola per il Milan di Stefano Pioli a poche ore dal big match di Fuorigrotta: Kjaer, infatti, non prenderà parte alla gara per un affaticamento muscolare come riportano i colleghi di MilanNews. 

Napoli-Milan, sei assenti tra i rossoneri 

Salgono così a 6 in totale gli assenti rossoneri di stasera: Thiaw squalificato e poi gli acciaccati Sportiello, Caldara, Bennacer, Loftus-Cheek, Chukwueze e appunto Kjaer.